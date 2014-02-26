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‫بعد شائعة إيداع الرواتب غداً.. نظام سريع يوضح: نظام الحوالات الفورية الجديد لا يشمل الرواتب حالياً

أكد نظام المدفوعات الفورية (سريع) أن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على شائعات متداولة عن إمكانية إيداع رواتب الموظفين، غداً السبت الذي يوافق 27 فبراير الجاري.

يشار إلى أنه ووفقاً للرد الرسمي من النظام، تبين أن الرواتب تتم معالجتها بالنظام القديم الذي يؤجل صرف الرواتب إلى يوم الأحد، عندما يصادف موعدها يوم السبت، ويتم تقديمها إلى يوم الخميس عندما يصادف موعدها يوم الجمعة.

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‫بعد شائعة إيداع الرواتب غداً.. نظام سريع يوضح: نظام الحوالات الفورية الجديد لا يشمل الرواتب حالياً
سبق

أكد نظام المدفوعات الفورية (سريع) أن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على شائعات متداولة عن إمكانية إيداع رواتب الموظفين، غداً السبت الذي يوافق 27 فبراير الجاري.

يشار إلى أنه ووفقاً للرد الرسمي من النظام، تبين أن الرواتب تتم معالجتها بالنظام القديم الذي يؤجل صرف الرواتب إلى يوم الأحد، عندما يصادف موعدها يوم السبت، ويتم تقديمها إلى يوم الخميس عندما يصادف موعدها يوم الجمعة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
07:50 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
08:48 PM

‫بعد شائعة إيداع الرواتب غداً.. نظام سريع يوضح: نظام الحوالات الفورية الجديد لا يشمل الرواتب حالياً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
21,404

أكد نظام المدفوعات الفورية (سريع) أن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على شائعات متداولة عن إمكانية إيداع رواتب الموظفين، غداً السبت الذي يوافق 27 فبراير الجاري.

يشار إلى أنه ووفقاً للرد الرسمي من النظام، تبين أن الرواتب تتم معالجتها بالنظام القديم الذي يؤجل صرف الرواتب إلى يوم الأحد، عندما يصادف موعدها يوم السبت، ويتم تقديمها إلى يوم الخميس عندما يصادف موعدها يوم الجمعة.

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