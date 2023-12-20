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"تعظيم البلد الحرام" يُكَرّم الفائزين بمسابقة "مبادرون 5"

المراكز الأولى حصدت جوائز تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال

كرّم مشروع تعظيم البلد الحرام -ممثلًا في وحدة العمل التطوعي- الفِرَق والمبادرات المشاركة بمسابقة "مبادرون 5" للعمل التطوعي، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة السبيعي الخيرية، وبرعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، والمهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي، بمقر غرفة مكة التجارية.

وأشاد "السواط" بما شاهده من مخرجات لهذه المسابقة التي تتماشى مع توجّه الوزارة في المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م؛ للوصول إلى مليون متطوع؛ منوهًا بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الداعمة في خدمة العمل التطوعي في أطهر البقاع وأحبها إلى الله.

من جانبه، قال المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور: وحدة العمل التطوعي بالمشروع، تهدف إلى تأهيل فِرَق تخصصية وَفق منهجية تعظيم البلد الحرام تخدم ساكن مكة ومَن يَفِد إليها من ضيوف الرحمن.

وأضاف: المسابقة تقام للسنة الخامسة على التوالي، وشارك فيها هذا العام ١٢ فريقًا تطوعيًّا قدّموا مبادرات تطوعية ميدانية نوعية في ١٢ ألف ساعة تطوعية.

وأشاد بدور الشراكة في نجاح المسابقة من خلال مساهمة جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز والكلية التقنية وكلية نياجرا، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي "غرفة مكة".

جدير بالذكر أن المسابقة حفّزت الفِرَق الفائزة بجوائز مالية؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول مبادرة "بودكاست تعظيم" قيمتها 15 ألف ريال، والمركز الثاني مبادرة "قارورة خير" بجائزة قدرها 12 ألف ريال، والمركز الثالث مبادرة "من أجل مكة" بجائزة قدرها ثمانية آلاف ريال، والمركز الرابع مبادرة "تنمية المهارات المعرفية" بجائزة قدرها خمسة آلاف ريال، والمركز الخامس مبادرة "التطوع الصحي" بجائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

مشروع تعظيم البلد الحرام وحدة العمل التطوعي مسابقة مبادرون 5

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"تعظيم البلد الحرام" يُكَرّم الفائزين بمسابقة "مبادرون 5"
سبق

كرّم مشروع تعظيم البلد الحرام -ممثلًا في وحدة العمل التطوعي- الفِرَق والمبادرات المشاركة بمسابقة "مبادرون 5" للعمل التطوعي، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة السبيعي الخيرية، وبرعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، والمهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي، بمقر غرفة مكة التجارية.

وأشاد "السواط" بما شاهده من مخرجات لهذه المسابقة التي تتماشى مع توجّه الوزارة في المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م؛ للوصول إلى مليون متطوع؛ منوهًا بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الداعمة في خدمة العمل التطوعي في أطهر البقاع وأحبها إلى الله.

من جانبه، قال المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور: وحدة العمل التطوعي بالمشروع، تهدف إلى تأهيل فِرَق تخصصية وَفق منهجية تعظيم البلد الحرام تخدم ساكن مكة ومَن يَفِد إليها من ضيوف الرحمن.

وأضاف: المسابقة تقام للسنة الخامسة على التوالي، وشارك فيها هذا العام ١٢ فريقًا تطوعيًّا قدّموا مبادرات تطوعية ميدانية نوعية في ١٢ ألف ساعة تطوعية.

وأشاد بدور الشراكة في نجاح المسابقة من خلال مساهمة جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز والكلية التقنية وكلية نياجرا، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي "غرفة مكة".

جدير بالذكر أن المسابقة حفّزت الفِرَق الفائزة بجوائز مالية؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول مبادرة "بودكاست تعظيم" قيمتها 15 ألف ريال، والمركز الثاني مبادرة "قارورة خير" بجائزة قدرها 12 ألف ريال، والمركز الثالث مبادرة "من أجل مكة" بجائزة قدرها ثمانية آلاف ريال، والمركز الرابع مبادرة "تنمية المهارات المعرفية" بجائزة قدرها خمسة آلاف ريال، والمركز الخامس مبادرة "التطوع الصحي" بجائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
02:21 PM

"تعظيم البلد الحرام" يُكَرّم الفائزين بمسابقة "مبادرون 5"

المراكز الأولى حصدت جوائز تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم مشروع تعظيم البلد الحرام -ممثلًا في وحدة العمل التطوعي- الفِرَق والمبادرات المشاركة بمسابقة "مبادرون 5" للعمل التطوعي، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة السبيعي الخيرية، وبرعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، والمهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي، بمقر غرفة مكة التجارية.

وأشاد "السواط" بما شاهده من مخرجات لهذه المسابقة التي تتماشى مع توجّه الوزارة في المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م؛ للوصول إلى مليون متطوع؛ منوهًا بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الداعمة في خدمة العمل التطوعي في أطهر البقاع وأحبها إلى الله.

من جانبه، قال المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور: وحدة العمل التطوعي بالمشروع، تهدف إلى تأهيل فِرَق تخصصية وَفق منهجية تعظيم البلد الحرام تخدم ساكن مكة ومَن يَفِد إليها من ضيوف الرحمن.

وأضاف: المسابقة تقام للسنة الخامسة على التوالي، وشارك فيها هذا العام ١٢ فريقًا تطوعيًّا قدّموا مبادرات تطوعية ميدانية نوعية في ١٢ ألف ساعة تطوعية.

وأشاد بدور الشراكة في نجاح المسابقة من خلال مساهمة جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز والكلية التقنية وكلية نياجرا، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي "غرفة مكة".

جدير بالذكر أن المسابقة حفّزت الفِرَق الفائزة بجوائز مالية؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول مبادرة "بودكاست تعظيم" قيمتها 15 ألف ريال، والمركز الثاني مبادرة "قارورة خير" بجائزة قدرها 12 ألف ريال، والمركز الثالث مبادرة "من أجل مكة" بجائزة قدرها ثمانية آلاف ريال، والمركز الرابع مبادرة "تنمية المهارات المعرفية" بجائزة قدرها خمسة آلاف ريال، والمركز الخامس مبادرة "التطوع الصحي" بجائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

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