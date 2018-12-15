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رغم تحذير "سبق".. حيوان سائب يتسبب في مصرع 3 شباب ببلقرن

الأهالي ناشدوا إيجاد حلول عاجلة تحد من انتشارها على الطرق

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، مساء أمس الجمعة؛ نتيجة ارتطام سيارتهم من نوع "هوندا أكورد" بحيوان سائب، جنوب محافظة بلقرن على طريق "الطائف– أبها"، حيث انحرفت المركبة وانقلبت خارج الطريق.

وكانت "سبق" نشرت خبراً في الخامس من شهر أغسطس الماضي بعنوان "شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن"، بعدما تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات المعنية إيجاد حلول لمنع انتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير، داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال جولة سابقة، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرق، والتي أصبحت تتواجد في مسارات المركبات، مما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، التي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

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رغم تحذير "سبق".. حيوان سائب يتسبب في مصرع 3 شباب ببلقرن
سبق

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، مساء أمس الجمعة؛ نتيجة ارتطام سيارتهم من نوع "هوندا أكورد" بحيوان سائب، جنوب محافظة بلقرن على طريق "الطائف– أبها"، حيث انحرفت المركبة وانقلبت خارج الطريق.

وكانت "سبق" نشرت خبراً في الخامس من شهر أغسطس الماضي بعنوان "شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن"، بعدما تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات المعنية إيجاد حلول لمنع انتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير، داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال جولة سابقة، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرق، والتي أصبحت تتواجد في مسارات المركبات، مما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، التي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
04:22 PM

رغم تحذير "سبق".. حيوان سائب يتسبب في مصرع 3 شباب ببلقرن

الأهالي ناشدوا إيجاد حلول عاجلة تحد من انتشارها على الطرق

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سويد الحارثي - بلقرن
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29,925

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، مساء أمس الجمعة؛ نتيجة ارتطام سيارتهم من نوع "هوندا أكورد" بحيوان سائب، جنوب محافظة بلقرن على طريق "الطائف– أبها"، حيث انحرفت المركبة وانقلبت خارج الطريق.

وكانت "سبق" نشرت خبراً في الخامس من شهر أغسطس الماضي بعنوان "شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن"، بعدما تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات المعنية إيجاد حلول لمنع انتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير، داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال جولة سابقة، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرق، والتي أصبحت تتواجد في مسارات المركبات، مما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، التي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

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