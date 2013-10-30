"سبق" تقرأ توقعات "الأرصاد" لأمطار الأسبوع المقبل.. غزيرة على هذه المناطق

تبدأ من السبت إلى الثلاثاء واحتمال تأثير حالة مطرية أخرى نهاية الأسبوع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على بعض مناطق المملكة ابتداءً من السبت إلى الثلاثاء المقبل.

وبحسب ‏تقرير توقعات الحالة الجوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لكل منطقة؛ فإن هطول الأمطار يستمر من يوم السبت إلى الثلاثاء، وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وفيما يلي التفاصيل:

مكة المكرمة

شملت مدينة مكة وجدة ورابغ والكامل وخليص، حيث توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة وقد تصل إلى غزيرة من يوم الأحد إلى الثلاثاء، فيما توقعت أمطاراً متوسطة على الطائف والعرضيات.

المدينة المنورة

وشملت ينبع، وبدر، والعلا، والعيص، وتبدأ الحالة فيها من مساء يوم السبت وتزداد الفرصة من الأحد إلى الثلاثاء، وتكون متوسطة إلى غزيرة، بينما في المدينة المنورة ووادي الفرع والمهد، وخيبر من متوسطة إلى غزيرة وتبدأ من يوم الأحد إلى الثلاثاء.

تبوك

وتوقعت "الأرصاد" أن تشهد ضباء والوجه، وأملج، وحقل، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من مساء يوم السبت وتزداد الفرصة من الأحد إلى الثلاثاء، بينما في تبوك وتيماء فإن التوقعات من متوسطة إلى غزيرة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء.

الجوف

وفي منطقة الجوف توقعت الهيئة أن تشهد سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تبدأ الحالة من الأحد إلى الثلاثاء.

الحدود الشمالية

تشهد عرعر، وطريف أمطاراً متوسطة، بدءاً من الأحد إلى الثلاثاء.

حائل

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد حائل وبقعاء ومعظم محافظات المنطقة أمطاراً متوسطة بدءاً من الأحد وإلى الثلاثاء.

الباحة

وتشهد الباحة وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة أمطاراً متوسطة بدءاً من السبت إلى الثلاثاء.

عسير

شملت أبها، ومحايل، وبارق، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، حيث تشهد هطول أمطار متوسطة بدءاً من السبت إلى الثلاثاء.

جازان

شملت التوقعات فيفا، والعارضة، والداير، وهروب، وتشهد هطول أمطار متوسطة ابتداءً من السبت إلى الثلاثاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن التوقعات الأولية تشير -بمشيئة الله- إلى احتمال تأثير حالة مطرية أخرى اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم التنويه عن ذلك لاحقاً.