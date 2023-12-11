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عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين

قادمين من صعدة.. المليشيات تقتحم 8 منازل وتعتدي على النساء

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.
وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.

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عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين
سبق

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.
وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:18 AM

عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين

قادمين من صعدة.. المليشيات تقتحم 8 منازل وتعتدي على النساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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42,175

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.
وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.

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