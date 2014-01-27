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المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي

تسلَّم مليونَي جرعة من "أسترازينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي

بدأت وزارة الصحة المغربية، توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضدّ فيروس كورونا هذا الأسبوع.

ودعت السلطات المغربية، المواطنين، إلى التسجيل في لوائح التطعيم، وأخذ المواعيد مسبقاً من خلال موقع إلكتروني خُصّص لذلك.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصّصة للتطعيم لتخزّن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتسلَّم المغرب، الجمعة، مليونَي جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني في وقت لاحق اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح؛ منها 25 مليوناً من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المغرب لقاحات كورونا

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المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي
سبق

بدأت وزارة الصحة المغربية، توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضدّ فيروس كورونا هذا الأسبوع.

ودعت السلطات المغربية، المواطنين، إلى التسجيل في لوائح التطعيم، وأخذ المواعيد مسبقاً من خلال موقع إلكتروني خُصّص لذلك.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصّصة للتطعيم لتخزّن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتسلَّم المغرب، الجمعة، مليونَي جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني في وقت لاحق اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح؛ منها 25 مليوناً من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:04 PM

المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي

تسلَّم مليونَي جرعة من "أسترازينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزارة الصحة المغربية، توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضدّ فيروس كورونا هذا الأسبوع.

ودعت السلطات المغربية، المواطنين، إلى التسجيل في لوائح التطعيم، وأخذ المواعيد مسبقاً من خلال موقع إلكتروني خُصّص لذلك.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصّصة للتطعيم لتخزّن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتسلَّم المغرب، الجمعة، مليونَي جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني في وقت لاحق اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح؛ منها 25 مليوناً من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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