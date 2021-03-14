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بعد أسبوع من الإفراج عنها.. إيران تخضع عاملة الإغاثة البريطانية لمحاكمة جديدة

السلطات القضائية اتهمت "راتكليف" بـ"الدعاية ضد النظام"

رغم مرور أسبوع فقد على قرار إيران، الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، أخضعتها السلطات القضائية لمحاكمة جديدة اليوم (الأحد) بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأوضح حجة كرماني محامي "راتكليف"، أن محاكمتها عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة، مشيراً إلى أنها كانت بخير وهادئة في جلسة المحكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كرماني" أن المحاكمة جرت في جو هادئ، وتم اتخاذ الدفاع النهائي قانونياً، وسيعلن الحكم في غضون أسبوع، ولكن الأمر متروك للقاضي.

وأفرجت إيران "راتكليف" الأحد الماضي من الإقامة الجبرية في منزلها في نهاية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها استدعت مرة أخرى للمحكمة بشأن التهمة الأخرى.

وقبض على عاملة الإغاثة البريطانية التي كانت تعمل مديرة لمشروع في مؤسسة طومسون-رويترز، في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

إيران عاملة الإغاثة البريطانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أسبوع من الإفراج عنها.. إيران تخضع عاملة الإغاثة البريطانية لمحاكمة جديدة
سبق

رغم مرور أسبوع فقد على قرار إيران، الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، أخضعتها السلطات القضائية لمحاكمة جديدة اليوم (الأحد) بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأوضح حجة كرماني محامي "راتكليف"، أن محاكمتها عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة، مشيراً إلى أنها كانت بخير وهادئة في جلسة المحكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كرماني" أن المحاكمة جرت في جو هادئ، وتم اتخاذ الدفاع النهائي قانونياً، وسيعلن الحكم في غضون أسبوع، ولكن الأمر متروك للقاضي.

وأفرجت إيران "راتكليف" الأحد الماضي من الإقامة الجبرية في منزلها في نهاية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها استدعت مرة أخرى للمحكمة بشأن التهمة الأخرى.

وقبض على عاملة الإغاثة البريطانية التي كانت تعمل مديرة لمشروع في مؤسسة طومسون-رويترز، في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
03:50 PM

بعد أسبوع من الإفراج عنها.. إيران تخضع عاملة الإغاثة البريطانية لمحاكمة جديدة

السلطات القضائية اتهمت "راتكليف" بـ"الدعاية ضد النظام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم مرور أسبوع فقد على قرار إيران، الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، أخضعتها السلطات القضائية لمحاكمة جديدة اليوم (الأحد) بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأوضح حجة كرماني محامي "راتكليف"، أن محاكمتها عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة، مشيراً إلى أنها كانت بخير وهادئة في جلسة المحكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كرماني" أن المحاكمة جرت في جو هادئ، وتم اتخاذ الدفاع النهائي قانونياً، وسيعلن الحكم في غضون أسبوع، ولكن الأمر متروك للقاضي.

وأفرجت إيران "راتكليف" الأحد الماضي من الإقامة الجبرية في منزلها في نهاية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها استدعت مرة أخرى للمحكمة بشأن التهمة الأخرى.

وقبض على عاملة الإغاثة البريطانية التي كانت تعمل مديرة لمشروع في مؤسسة طومسون-رويترز، في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

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