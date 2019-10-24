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"السديس" يلتقي مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

ناقشا تهيئة الأجواء خلال موسم العمرة

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخميس، في مكتبه؛ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس العام بالأمير، مثنيًا على الجهود المبذولة من قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوّار وعمّار البيت العتيق.

كما تطرّق اللقاء إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات وتهيئة الأجواء خلال موسم العمرة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

وأكد أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد هو خدمة المسجد الحرام وضيوف الرحمن، جامعين فضل المكان والزمان، وأجرة العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان.

من جهته أعرب العميد بدر آل سعود، عن شكره وتقديره للرئيس العام، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء بين الرئاسة والقوّة.

ولفت إلى أن قوة أمن المسجد الحرام تعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الرئاسة العامة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتوفير سبل الراحة لهم في مختلف الجوانب.

مكة المكرمة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يلتقي مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام
سبق

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخميس، في مكتبه؛ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس العام بالأمير، مثنيًا على الجهود المبذولة من قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوّار وعمّار البيت العتيق.

كما تطرّق اللقاء إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات وتهيئة الأجواء خلال موسم العمرة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

وأكد أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد هو خدمة المسجد الحرام وضيوف الرحمن، جامعين فضل المكان والزمان، وأجرة العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان.

من جهته أعرب العميد بدر آل سعود، عن شكره وتقديره للرئيس العام، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء بين الرئاسة والقوّة.

ولفت إلى أن قوة أمن المسجد الحرام تعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الرئاسة العامة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتوفير سبل الراحة لهم في مختلف الجوانب.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
05:05 PM

"السديس" يلتقي مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

ناقشا تهيئة الأجواء خلال موسم العمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخميس، في مكتبه؛ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس العام بالأمير، مثنيًا على الجهود المبذولة من قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوّار وعمّار البيت العتيق.

كما تطرّق اللقاء إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات وتهيئة الأجواء خلال موسم العمرة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

وأكد أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد هو خدمة المسجد الحرام وضيوف الرحمن، جامعين فضل المكان والزمان، وأجرة العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان.

من جهته أعرب العميد بدر آل سعود، عن شكره وتقديره للرئيس العام، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء بين الرئاسة والقوّة.

ولفت إلى أن قوة أمن المسجد الحرام تعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الرئاسة العامة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتوفير سبل الراحة لهم في مختلف الجوانب.

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