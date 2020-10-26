صحيفة "برازيلية".. المدرب الأرجنتيني " سامباولي" يرفض "النصر"

كشفت تقارير صحفية برازيلية النقاب عن تلقي المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي عرضاً من نادي النصر السعودي ليحل بديلاً عن البرتغالي روي فيتوريا الذي بات قريباً من مغادرة الفريق حال أي نتائج سلبية قادمة.

ونقلت صحيفة "uol" أن المدرب الأرجنتيني الشهير رفض دعوة النادي السعودي وفضل الاستمرار في البطولة البرازيلية رفقة فريقه الحالي اتليتكو ام جي الذي يحتل معه المركز الثالث في المسابقة.

المدرب الأرجنتيني سبق له قيادة ايميلك الإكوادوري ويونيفرسيداد التشيلي وسبورتنغ كريستال البيروفي وأشبيليه الأسباني ومنتخبات تشيلي والأرجنتين وسانتوس واتليتكو ام جي البرازيليين.

يذكر أن إدارة النصر قد جددت الثقة في المدرب البرتغالي روي فيتوريا قبل مباراة الفريق الهامة أمام الأهلي في بطولة كأس الملك لكن حال أي نتيجة سلبية للفريق ستكون بمثابة إعلان رحيل البرتغالي.