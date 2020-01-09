بعد الـ12 ألف رد.. "القصبي" يشكر المتفاعلين مع تغريدة "لو كنت وزيراً"

قال: شكرًا من القلب على هذا التفاعل الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية

قدّم وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د.ماجد بن عبدالله القصبي، شكره للمتفاعلين مع تغريدته، وقدّم الاقتراحات لرفع مستوى عمل وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية.

وقال: "شكرًا من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى، أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فورًا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم؛ لرفع مستوى جودة خدماتنا؛ فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا".

وكان الوزير قد أشعَلَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يعلن العام 2019 انقضاءه بساعات، بتغريدة قال فيها: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على "تويتر"؛ تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بتجاوز 12 ألف رد، مارَسَ خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون القروية والبلدية، ورسموا خارطة طريق شملت العديد من الأفكار والاقتراحات التي يودّون إطلاقها خلال العام 2020.