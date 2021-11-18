"السديري": تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى بعد غدٍ الأربعاء

نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، عن تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقًا مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم بعد غد الأربعاء 20 نوفمبر، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال السديري في بيان صحفي: إنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظرًا للحالة المطرية.

ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي على أرض الدرعية.