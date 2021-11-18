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"السديري": تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى بعد غدٍ الأربعاء

نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، عن تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقًا مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم بعد غد الأربعاء 20 نوفمبر، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال السديري في بيان صحفي: إنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظرًا للحالة المطرية.

ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي على أرض الدرعية.

الدرعية المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري بوابة الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري": تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى بعد غدٍ الأربعاء
سبق

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، عن تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقًا مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم بعد غد الأربعاء 20 نوفمبر، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال السديري في بيان صحفي: إنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظرًا للحالة المطرية.

ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي على أرض الدرعية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:09 PM

"السديري": تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى بعد غدٍ الأربعاء

نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، عن تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقًا مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم بعد غد الأربعاء 20 نوفمبر، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال السديري في بيان صحفي: إنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظرًا للحالة المطرية.

ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي على أرض الدرعية.

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