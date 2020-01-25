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"بلدي جدة" يناقش شروط التراخيص للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة أسواق الماشية

استعرض إعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الطرق والإنارة وممشى الأهالي

استعرض المجلس البلدي بجدة، الخطة الإستراتيجية خلال العامين المقبلين، التي تضمنت عديداً من الجوانب التي ستسهم -بمشيئة الله- في الرقي بالأداء وتفعيل الأدوار.

وناقش المجلس خلال الجلسة الثالثة والستين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الملحة وأيضاً وضع مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة التشغيلية.

ولفت رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ إلى أنه ستتم متابعة تحقيق تنفيذ أهداف وبرامج الخطة أولاً بأول ومعالجة أيّ تأخر في التنفيذ.

وقال المحمدي؛ إن الهدف من هذه الخطة وضع خطوات موثّقة لكيفية التخطيط للخدمات المقدمة من المجلس البلدي في ضوء تحليل البيئة والقضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأغراض المجلس البلدي وتوجهاته الإستراتيجية.

من جهة أخرى استعرض المجلس تعميم الأمين العام لشئون المجالس البلدية بشأن شروط وضوابط التراخيص للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة أسواق الماشية واتخذ القرارات اللازمة حياله، كما استعرض الأعضاء طلب أهالي حي السليمانية إنشاء ممشى لأهالي الحي من الجهة الشرقية للحي بمحاذة طريق الحرمين.

وبحث المجلس الشكوى المقدمة من سكان حي الراية والتي تضمنت حاجة الحي لاعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الإنارة ومعالجة طفح المياه وما تسببه من تكاثر للبعوض. وطلبهم إعادة فتح الطريق الشمالي وانشاء حدائق.

وقرر المجلس الرفع لأمانة محافظة جدة بمطالب أهالي الحي لاتخاذ اللازم حيالها كما قرر مخاطبة الأمانة بخصوص تحسين مداخل ومخارج حي المروة/7 وعمل الدراسات التخطيطية اللازمة.

بلدي جدة أسواق الماشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي جدة" يناقش شروط التراخيص للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة أسواق الماشية
سبق

استعرض المجلس البلدي بجدة، الخطة الإستراتيجية خلال العامين المقبلين، التي تضمنت عديداً من الجوانب التي ستسهم -بمشيئة الله- في الرقي بالأداء وتفعيل الأدوار.

وناقش المجلس خلال الجلسة الثالثة والستين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الملحة وأيضاً وضع مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة التشغيلية.

ولفت رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ إلى أنه ستتم متابعة تحقيق تنفيذ أهداف وبرامج الخطة أولاً بأول ومعالجة أيّ تأخر في التنفيذ.

وقال المحمدي؛ إن الهدف من هذه الخطة وضع خطوات موثّقة لكيفية التخطيط للخدمات المقدمة من المجلس البلدي في ضوء تحليل البيئة والقضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأغراض المجلس البلدي وتوجهاته الإستراتيجية.

من جهة أخرى استعرض المجلس تعميم الأمين العام لشئون المجالس البلدية بشأن شروط وضوابط التراخيص للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة أسواق الماشية واتخذ القرارات اللازمة حياله، كما استعرض الأعضاء طلب أهالي حي السليمانية إنشاء ممشى لأهالي الحي من الجهة الشرقية للحي بمحاذة طريق الحرمين.

وبحث المجلس الشكوى المقدمة من سكان حي الراية والتي تضمنت حاجة الحي لاعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الإنارة ومعالجة طفح المياه وما تسببه من تكاثر للبعوض. وطلبهم إعادة فتح الطريق الشمالي وانشاء حدائق.

وقرر المجلس الرفع لأمانة محافظة جدة بمطالب أهالي الحي لاتخاذ اللازم حيالها كما قرر مخاطبة الأمانة بخصوص تحسين مداخل ومخارج حي المروة/7 وعمل الدراسات التخطيطية اللازمة.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:35 PM

"بلدي جدة" يناقش شروط التراخيص للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة أسواق الماشية

استعرض إعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الطرق والإنارة وممشى الأهالي

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عبدالله الراجحي - جدة
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استعرض المجلس البلدي بجدة، الخطة الإستراتيجية خلال العامين المقبلين، التي تضمنت عديداً من الجوانب التي ستسهم -بمشيئة الله- في الرقي بالأداء وتفعيل الأدوار.

وناقش المجلس خلال الجلسة الثالثة والستين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الملحة وأيضاً وضع مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة التشغيلية.

ولفت رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ إلى أنه ستتم متابعة تحقيق تنفيذ أهداف وبرامج الخطة أولاً بأول ومعالجة أيّ تأخر في التنفيذ.

وقال المحمدي؛ إن الهدف من هذه الخطة وضع خطوات موثّقة لكيفية التخطيط للخدمات المقدمة من المجلس البلدي في ضوء تحليل البيئة والقضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأغراض المجلس البلدي وتوجهاته الإستراتيجية.

من جهة أخرى استعرض المجلس تعميم الأمين العام لشئون المجالس البلدية بشأن شروط وضوابط التراخيص للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة أسواق الماشية واتخذ القرارات اللازمة حياله، كما استعرض الأعضاء طلب أهالي حي السليمانية إنشاء ممشى لأهالي الحي من الجهة الشرقية للحي بمحاذة طريق الحرمين.

وبحث المجلس الشكوى المقدمة من سكان حي الراية والتي تضمنت حاجة الحي لاعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الإنارة ومعالجة طفح المياه وما تسببه من تكاثر للبعوض. وطلبهم إعادة فتح الطريق الشمالي وانشاء حدائق.

وقرر المجلس الرفع لأمانة محافظة جدة بمطالب أهالي الحي لاتخاذ اللازم حيالها كما قرر مخاطبة الأمانة بخصوص تحسين مداخل ومخارج حي المروة/7 وعمل الدراسات التخطيطية اللازمة.

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