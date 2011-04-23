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"الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو"

ضمن عقد لمدة ثلاث سنوات

قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن نادي الهلال تقدم بعرض مالي ضخم لضم المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البرتغالية، فإن عرض الهلال لضم المهاجم 30 عاماً سيكون براتب إجمالي 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه البرتغالي، وسيكون رحيله حال اتفق مع الهلال دون حصول ناديه البرتغالي على أي مقابل.

وسبق للاعب المالي الجنسية، أن تعرض لواقعة شهيرة في وقت سابق عندما حاول مغادرة الملعب وعدم استكمال مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش، بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو"
سبق

قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن نادي الهلال تقدم بعرض مالي ضخم لضم المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البرتغالية، فإن عرض الهلال لضم المهاجم 30 عاماً سيكون براتب إجمالي 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه البرتغالي، وسيكون رحيله حال اتفق مع الهلال دون حصول ناديه البرتغالي على أي مقابل.

وسبق للاعب المالي الجنسية، أن تعرض لواقعة شهيرة في وقت سابق عندما حاول مغادرة الملعب وعدم استكمال مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش، بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
09:22 PM

"الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو"

ضمن عقد لمدة ثلاث سنوات

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن نادي الهلال تقدم بعرض مالي ضخم لضم المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البرتغالية، فإن عرض الهلال لضم المهاجم 30 عاماً سيكون براتب إجمالي 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه البرتغالي، وسيكون رحيله حال اتفق مع الهلال دون حصول ناديه البرتغالي على أي مقابل.

وسبق للاعب المالي الجنسية، أن تعرض لواقعة شهيرة في وقت سابق عندما حاول مغادرة الملعب وعدم استكمال مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش، بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.

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