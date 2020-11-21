النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3"

توقع ضم أجزاء بمكة بما فيها جدة.. المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تنتهي الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، فجر غد الأحد، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات برد خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم السبت 42/4/6هـ حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة بما فيها جدة، والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.

وقال "الحصيني": "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت 144/4/6هـ، على أجزاء من وسط المملكة وغربها وشمال الشرقية؛ إلا أن يصرفها الله، متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغداً الأحد على الوسطى والشرقية".

وكان قد أكد في وقت سابق، أن السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً بين منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرق الجوف والحدود الشمالية أثرت في أجزاء من: تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة اليوم السبت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تنتهي الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، فجر غد الأحد، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات برد خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم السبت 42/4/6هـ حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة بما فيها جدة، والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.

وقال "الحصيني": "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت 144/4/6هـ، على أجزاء من وسط المملكة وغربها وشمال الشرقية؛ إلا أن يصرفها الله، متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغداً الأحد على الوسطى والشرقية".

وكان قد أكد في وقت سابق، أن السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً بين منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرق الجوف والحدود الشمالية أثرت في أجزاء من: تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة اليوم السبت".

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:29 AM

ساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3"

توقع ضم أجزاء بمكة بما فيها جدة.. المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,113

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تنتهي الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، فجر غد الأحد، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات برد خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم السبت 42/4/6هـ حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة بما فيها جدة، والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.

وقال "الحصيني": "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت 144/4/6هـ، على أجزاء من وسط المملكة وغربها وشمال الشرقية؛ إلا أن يصرفها الله، متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغداً الأحد على الوسطى والشرقية".

وكان قد أكد في وقت سابق، أن السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً بين منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرق الجوف والحدود الشمالية أثرت في أجزاء من: تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة اليوم السبت".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,602
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة