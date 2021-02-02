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"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"

"إمارات المناطق" تشدد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية

شددت "إمارات المناطق" على الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، ووجهت القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق البروتوكولات الوقائية، واشتراط ورهن الدخول إلى المرافق بتطبيق "توكلنا"، وتنفيذ التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية.

وتم منع فريق قناة "العربية" من الدخول إلى أحد المجمعات التجارية في محافظة الخبر.

وأوضح مراسل "القناة" سالم الراجح، لنشرة "الرابعة"، أن عدم تحميل مصور القناة تطبيق "توكلنا" كان السبب في عدم السماح لهم بالدخول إلى المجمع!

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكد الوزير الحقيل في توجيهه الصادر أمس الاثنين أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها؛ حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"
سبق

شددت "إمارات المناطق" على الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، ووجهت القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق البروتوكولات الوقائية، واشتراط ورهن الدخول إلى المرافق بتطبيق "توكلنا"، وتنفيذ التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية.

وتم منع فريق قناة "العربية" من الدخول إلى أحد المجمعات التجارية في محافظة الخبر.

وأوضح مراسل "القناة" سالم الراجح، لنشرة "الرابعة"، أن عدم تحميل مصور القناة تطبيق "توكلنا" كان السبب في عدم السماح لهم بالدخول إلى المجمع!

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكد الوزير الحقيل في توجيهه الصادر أمس الاثنين أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها؛ حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
09:08 PM

شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"

"إمارات المناطق" تشدد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
2,981

شددت "إمارات المناطق" على الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، ووجهت القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق البروتوكولات الوقائية، واشتراط ورهن الدخول إلى المرافق بتطبيق "توكلنا"، وتنفيذ التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية.

وتم منع فريق قناة "العربية" من الدخول إلى أحد المجمعات التجارية في محافظة الخبر.

وأوضح مراسل "القناة" سالم الراجح، لنشرة "الرابعة"، أن عدم تحميل مصور القناة تطبيق "توكلنا" كان السبب في عدم السماح لهم بالدخول إلى المجمع!

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكد الوزير الحقيل في توجيهه الصادر أمس الاثنين أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها؛ حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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