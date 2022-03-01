أبلَغوا السعودية أولاً.. أمريكا وحلفاؤها يسحبون 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء؛ إذ يسعى القادة إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود، وفقًا لموقع سي إن إن العربية.

وسيأتي نصف هذا الإجمالي (30 مليون برميل) من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وسيأتي النصف الآخر من الحلفاء في أوروبا وآسيا، ومن بين هؤلاء الحلفاء الآخرين ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا، ودول أوروبية كبرى أخرى، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وأثار غزو أوكرانيا مخاوف بشأن تعطُّل الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر منتِج للنفط في العالم.

وأغلقت أسعار نفط برنت فوق 100 دولار للبرميل أمس الاثنين. وقفز الخام الأمريكي وخام برنت 5٪ أخرى اليوم الثلاثاء، حتى مع اجتماع وكالة الطاقة الدولية لمناقشة الاستجابة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأمضى المسؤولون الأمريكيون الأسابيع العديدة الماضية في المكالمات والاجتماعات مع نظرائهم من البلدان الرئيسية الموردة للطاقة؛ وذلك في محاولة لتأمين الالتزامات بإعادة ملء أي اضطرابات في السوق.

وتضمنت الجهود زيارة شخصية إلى المملكة العربية السعودية من اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية؛ لمناقشة الحاجة إلى معالجة التأثير على أسواق النفط.

وأبلغت الولايات المتحدة السعودية أولاً قبل إعلان الاستعانة بالاحتياطي النفطي.