أجيال المخيمات.. "المنظري": استراتيجية للاجئين بـ4 أهداف ولـ"كورونا" درس



ونوهت إلى تضحيات وشجاعة ملايين الأشخاص الذين أرغمتهم الصراعات أو الكوارث الطبيعية على مغادرة ديارهم وبلدانهم لحماية أسرهم وضمان نجاتهم، مشيرة إلى أنه من واجبنا أن نضمن وصول اللاجئين البالغ عددهم 26.6 مليون لاجئ في العالم، للخدمات الأساسية الضرورية، ومعاملتهم باحترام وكرامة؛ فاللاجئون يتركون كل شيء وراءهم بما في ذلك سبل عيشهم ومهنهم، ويبدؤون حياة جديدة في أماكن جديدة، وأحيانًا على مسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات من حدود وطنهم الذي لا يزال يلوح في الأفق، يُذكِّرهم تذكيرًا صارخًا بديارهم التي قد لا يرونها مرة أخرى.

