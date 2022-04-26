ألا بُعدًا لقداسة السلالة والخمينيات.. "الزينبيات" الحوثية تدهم مصليات النساء

وقد داهمت عناصر الأمن النسائي الحوثية -وفق ما تحدثت به المصادر- مصليات النساء بمساجد "الفتح" بحي السنينة و"الإيمان" بحي الحصبة و"الرحمة" بحي الصافية و"الآنسي" بحي عصر؛ في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها على السكان بمناطق سيطرتها؛ بما في ذلك إرغام اليمنيات على اعتناق الأفكار التي يروّجها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، عن قداسة السلالة التي ينتمي إليها وأحقيتها في الحكم.