"أمر مشروع".. بريطانيا تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف عسكرية داخل روسيا

وأضاف "والاس" في حديث لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا اختارت أوكرانيا استهداف بنية تحتية لوجستية للجيش الروسي، فسيكون ذلك أمراً مشروعاً بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن أي أسلحة بعيدة المدى لن تأتي على الأرجح من بريطانيا، لأن القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات محمولة متنقلة، بينما يطلقها الجيش البريطاني من الجو أو البحر.

وبين أن بريطانيا تساعد أوكرانيا، وتعثر لها على مدفعية تستخدمها بالأساس داخل أوكرانيا ضد قوات روسية.