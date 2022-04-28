العالم

"أمر مشروع".. بريطانيا تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف عسكرية داخل روسيا

"والاس" أشار إلى حصول كييف على أسلحة بعيدة المدى من دول أخرى
"أمر مشروع".. بريطانيا تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف عسكرية داخل روسيا
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم (الخميس): "إن استهداف القوات الأوكرانية للوجيستيات روسية، بهدف عرقلة إمدادات الغذاء والوقود والذخيرة سيكون أمراً مشروعاً"، بعد أن أكدت الرئاسية الأوكرانية حق كييف في ضرب الأهداف العسكرية الروسية.

وأضاف "والاس" في حديث لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا اختارت أوكرانيا استهداف بنية تحتية لوجستية للجيش الروسي، فسيكون ذلك أمراً مشروعاً بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن أي أسلحة بعيدة المدى لن تأتي على الأرجح من بريطانيا، لأن القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات محمولة متنقلة، بينما يطلقها الجيش البريطاني من الجو أو البحر.

وبين أن بريطانيا تساعد أوكرانيا، وتعثر لها على مدفعية تستخدمها بالأساس داخل أوكرانيا ضد قوات روسية.

وزير الدفاع البريطاني
الأزمة الأوكرانية الروسية
القوات الأوكرانية

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