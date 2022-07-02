أوكرانيا تعلن حصيلة الخسائر الروسية في الحرب

أعلنت أوكرانيا، اليوم (السبت)، مقتل 35870 جنديًّا روسيًّا، وتدمير 1582 دبابة و217 طائرة و186 مروحية ومعدات أخرى منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي وحتى الثاني من الشهر الجاري.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر "تليجرام"، أنه جرى تدمير 3737 عربة مدرعة لروسيا، و800 نظام مدفعية، و246 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ، و105 منظومات مضادة للطائرات، و144 صاروخ كروز، و15 سفينة وزورقًا، و653 مُسَيّرة للعمليات التكتيكية، و2614 عربة، وصهريج وقود، و61 وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء الغزو.