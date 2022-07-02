أوكرانيا تعلن حصيلة الخسائر الروسية في الحرب

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر "تليجرام"، أنه جرى تدمير 3737 عربة مدرعة لروسيا، و800 نظام مدفعية، و246 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ، و105 منظومات مضادة للطائرات، و144 صاروخ كروز، و15 سفينة وزورقًا، و653 مُسَيّرة للعمليات التكتيكية، و2614 عربة، وصهريج وقود، و61 وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء الغزو.