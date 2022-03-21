إجرام حوثي يتواصل.. لغم ينفجر في طفلة ووالديها بالحديدة

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الطفلة "نجود يحيى مقحشي، 4 سنوات، ووالدها يحيى مقحشي، 24 عامًا، ووالدتها فاطمة سالم أحمد، 20 عامًا، أصيبوا نتيجة انفجار لغم للحوثيين في قرية "الكدح" بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة".