العالم
إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوجرام من حبوب الكبتاغون بواسطة "خليجي"
كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، عن إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوجرام من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى دولة الكويت، بواسطة رجل خليجي.
وصدر عن المكتب الإعلامي للقاضي بسام مولوي بيانًا قال فيه: "تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم، وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي" ببيروت.
وأضاف البيان: "ويلفت مولوي إلى أنه وخلال التحقيقات الأولية تبين أن الموقوف خليجي، وهو مقيم في الكويت، وبحوزته أوراق أمنية كويتية".
وتابع: "وعلى ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الأمر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن خليجي".