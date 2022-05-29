إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوجرام من حبوب الكبتاغون بواسطة "خليجي"

وصدر عن المكتب الإعلامي للقاضي بسام مولوي بيانًا قال فيه: "تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم، وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي" ببيروت.