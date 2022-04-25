احتجزه الحوثيون 5 أعوام.. بريطانيا تثمّن دور السعودية في إطلاق مواطنها "لوك"

قدّم السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم؛ شكره للسعودية وسلطنة عُمان على دوريهما في الإفراج عن مواطن بريطاني محتجز لدى الميليشيات الحوثية منذ 2017، معبّراً عن سعادته بالجهود المبذولة في هذا الجانب.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعيد للغاية أنه بعد ٥ سنوات من اعتقاله بشكلٍ غير قانوني، تم إطلاق سراح لوك سيمونز؛ أخيراً، وسيتم جمع شمله مع عائلته، شكراً جزيلاً لشركائنا السعوديين والعُمانيين على دعمهم الحاسم في تأمين إطلاق سراح لوك".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أشادت في وقت سابق أمس، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في تأمين الإفراج عن المواطن البريطاني.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس؛ في حسابها الرسمي على "تويتر": "سعيدة بإطلاق سراح لوك سيمونز؛ الذي احتُجز بشكل غير قانوني، دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قِبل الحوثيين، وسيتم لمّ شمله بأسرته قريباً، وأشيد بشركائنا السعوديين والعُمانيين وفريقنا على تأمين إطلاق سراحه".