احتجزه الحوثيون 5 أعوام.. بريطانيا تثمّن دور السعودية في إطلاق مواطنها "لوك"

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس؛ في حسابها الرسمي على "تويتر": "سعيدة بإطلاق سراح لوك سيمونز؛ الذي احتُجز بشكل غير قانوني، دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قِبل الحوثيين، وسيتم لمّ شمله بأسرته قريباً، وأشيد بشركائنا السعوديين والعُمانيين وفريقنا على تأمين إطلاق سراحه".