استشهاد القائد اليمني اللواء "جواس" في تفجير إرهابي حوثي بعدن

استشهد اليوم الأربعاء، اللواء ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء.
وتفصيلاً، أفادت أنباء يمنية بأن الحادث وقع بالمدينة الخضراء في الخط الرابط بين محافظتي عدن ولحج.
وبينت المصادر اليمنية أن جواس أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين، وقد خاض معظم الحروب ضد جماعة الحوثيين، مضيفاً أنه "كان القائد العسكري خلال الفترة التي قتل فيها بدر الدين الحوثي زعيم ومؤسس الجماعة".
وكان قد عين الرئيس اليمني اللواء محمد جواس قائداً لقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن.