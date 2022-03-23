استشهاد القائد اليمني اللواء "جواس" في تفجير إرهابي حوثي بعدن

وبينت المصادر اليمنية أن جواس أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين، وقد خاض معظم الحروب ضد جماعة الحوثيين، مضيفاً أنه "كان القائد العسكري خلال الفترة التي قتل فيها بدر الدين الحوثي زعيم ومؤسس الجماعة".