الأوكرانيات يتطوعن في الجيش لمواجهة الغزو الروسي

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 24 فبراير "شباط"؛ ازدادت نسبة تطوع النساء في الجيش الأوكراني لقتال القوات الروسية في الشوارع بشكل رسمي، بعد أن أعلنت السلطات حاجتها لتجنيد أكثر من 1.5 مليون مدني في قوات الدفاع الإقليمية، وهي فرع احتياطي عسكري يضم جنود احتياط مدنيين؛ وفقًا لـ"يورونيوز".

ومن بين المتطوعين: فالنتينا كونستانتينوفسكا؛ وهي سيدة تبلغ 79 عامًا، تدربت من قبل وحدة القوات الخاصة الأوكرانية، وشمل التدريب كيفية تجميع وتفكيك البندقية، وتعبئة الذخيرة، والتصويب على الهدف، كما انضمت أناستاسيا لينا، ملكة جمال أوكرانيا السابقة 2015 والبالغة 31 عامًا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن عدد النساء الأوكرانيات في الجيش بلغ 57 ألفًا عام 2021 أي حوالي 23 بالمئة.