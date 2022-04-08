الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بيان: "إن هذه الخطوة المشجعة تدعم الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة التي تستمر شهرين بين أطراف النزاع، ويمكن أن توفر مزيداً من الزخم لتسوية سياسية شاملة، ونحن نشجع جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، على احترام الهدنة والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ دون شروط مسبقة".