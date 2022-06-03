الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بتعزيز حقوق الإعلاميين حول العالم

مارية جوس ولاري جولدبيتز من أمريكا وادريان خرتادو من كولمبيا والتونسي محمد ياسين، وجوتشينا كرييتش من ألمانيا، ورافول لوراسو من إيطاليا، وفلمون مدينا من باراجوي، ولويس مانندز من إسبانيا، وجينفر موريو من كندا، وماريون ميجو من الكاميرون، والصومالي عمر فاروق عثمان، و آدم بورتلي من أستراليا وماريا لويزا من انجولا واللبناني علي يوسف.