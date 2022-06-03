الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بتعزيز حقوق الإعلاميين حول العالم

اختتم المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس 31" مساء اليوم (الجمعة)، فعالياته في العاصمة العمانية مسقط.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، بتعزيز حقوق الصحفيين حول العالم، وحماية حرياتهم الصحفية وخصوصيتهم الإنسانية.
وأشاد البيان بجهود جمعية الصحفيين العمانية في إنجاح المؤتمر.
وأعربت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين الفرنسية دومنيك بادالي عن انبهارها بالمستوى الرفيع للتخاطب وتبادل الأفكار بين الصحفيين خلال الأيام الأربع للمؤتمر.
ووصفت المؤتمر بالتاريخي لاحتوائه أكبر عدد من الصحفيين من جميع بلدان العالم، وتزامنه مع اقتراب مئوية تأسيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
ودعت إلى حماية الصحفيين واحترام حرياتهم، مُهدِية فوزها بالرئاسة إلى روح الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والصحفيين الذين تعرضت حياتهم للخطر في ميدان العمل الصحفي.
وعبرت "بدالي" عن شكرها وتقديرها لسلطنة عمان، ممثلة بجمعية الصحفيين العمانية على استضافتها للمؤتمر، وعلى حسن التنظيم والفعاليات المصاحبة.
وصوت أعضاء الاتحاد اليوم على اختيار الأعضاء الاحتياط للمكتب التنفيذي، وأسفرت النتائج عن احتفاظ زوليانا لينز من جمهورية البيرو بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفوز ناصر أبو بكر من فلسطين وسابينا اندرجيت من الهند بمنصب نائب ثان لرئيس للاتحاد، وفوز جيم بو ملحة من بريطانيا بمنصب أمين صندوق الاتحاد فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، والكويتي دهيران المطيري والبرازيلية
مارية جوس ولاري جولدبيتز من أمريكا وادريان خرتادو من كولمبيا والتونسي محمد ياسين، وجوتشينا كرييتش من ألمانيا، ورافول لوراسو من إيطاليا، وفلمون مدينا من باراجوي، ولويس مانندز من إسبانيا، وجينفر موريو من كندا، وماريون ميجو من الكاميرون، والصومالي عمر فاروق عثمان، و آدم بورتلي من أستراليا وماريا لويزا من انجولا واللبناني علي يوسف.