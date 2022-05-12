"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء بمصر

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس نقطة أمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية، والذي أودى بحياة وإصابة عدد من العسكريين.