التعاون الإسلامي تندّد بالهجوم على أحد المساجد في شمال غرب أفغانستان

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الشنيع الذي تعرض له أحد المساجد في مزار الشريف في أفغانستان يوم 21 أبريل 2022. وأسفر حسب التقارير، بعد يومين فقط من التفجيرات التي دمرت مدرسة للأطفال في غرب كابول؛ عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.