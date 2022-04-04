"الجنائية الدولية" تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور السودانية

تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غداً الثلاثاء، أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور، بعد قرابة 20 عاماً من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية، أودى بحياة مئات الآلاف.