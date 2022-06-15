"الحجرف" يؤكّد أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع 58 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون والذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بمشاركة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله محمد المزروعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين سمير بن عبدالله ناس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان والنائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس رضا بن جمعة بن صالح، ورئيس لغرفة دولة قطر والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت محمد جاسم الصقر، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.