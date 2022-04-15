"الحجرف" يدين بأشد العبارات اقتحام "الأقصى" والاعتداء على المصلين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، فجر الجمعة، الذي أدّى إلى إصابة نحو 152 مصلياً واعتقال المئات.