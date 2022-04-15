العالم

"الحجرف" يدين بأشد العبارات اقتحام "الأقصى" والاعتداء على المصلين

طالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد
"الحجرف" يدين بأشد العبارات اقتحام "الأقصى" والاعتداء على المصلين
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف
واس
واس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، فجر الجمعة، الذي أدّى إلى إصابة نحو 152 مصلياً واعتقال المئات.

وشدّد على أن ذلك الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً، وتصرفاً مداناً ومرفوضاً وتصعيداً خطيراً.

وأكّد الأمين العام، ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدّساتها، ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي
المجتمع الدولي
نايف الحجرف

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