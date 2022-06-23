الحوثيون يخرقون الهدنة 79 مرة خلال يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت أمس، 79 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وحجّة، وصعدة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.