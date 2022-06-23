الحوثيون يخرقون الهدنة 79 مرة خلال يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت أمس، 79 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وحجّة، وصعدة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 29 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و17 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و11 خرقاً في جبهات محور تعز، و4 خروقات في جبهات كتاف البقع بمحافظة صعدة، و3 خروقات شرق حزم بمحافظة الجوف.
وأضاف أن الانتهاكات تنوعت أيضاً بين إطلاق النار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد اثنين من جنود الجيش الوطني وإصابة 4 آخرين.
وبيّن الجيش الوطني أن المليشيا الحوثية واصلت استحداث خنادق وسواتر ترابية، ونشر عيارات ومدفعية في مختلف الجبهات، كما نشرت طائرات استطلاع مسيّرة.