"الخطوط الهولندية" تأمر طائرتين بعدم إكمال رحلتهما إلى روسيا بسبب العقوبات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم"، اليوم (السبت)، أنها أمرت اثنتين من طائراتها كانتا في الطريق إلى روسيا، بالعودة؛ بسبب العقوبات الأوروبية على موسكو.

وبيّن متحدث باسم الشركة، أنه لم يعد ممكنًا بموجب العقوبات إرسال قطع الغيار إلى روسيا حتى إذا كانت مخصصة لاستخدام شركة طيران معينة؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضاف أن هذا يعني أنه لم يعد بمقدور الشركة ضمان أن يكون بإمكان طائراتها المتجهة إلى روسيا العودة بسلام.