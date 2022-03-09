"الداخلية المصرية" تنفي وقوع أي انفجار في نطاق القاهرة والجيزة

وكانت أنباء قد انتشرت، منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول سماع دوي انفجار في بعض مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، مما أدى لذعر وهلع بين المواطنين.