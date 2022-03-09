"الداخلية المصرية" تنفي وقوع أي انفجار في نطاق القاهرة والجيزة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة على بعض الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بخصوص سماع دوي ناتج عن انفجار ببعض المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وكانت أنباء قد انتشرت، منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول سماع دوي انفجار في بعض مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، مما أدى لذعر وهلع بين المواطنين.
وزعم بعض نشطاء الإنترنت في مصر، أن صوت الانفجار ناتج عن تفجير في المحاجر تم بالديناميت، فيما رجح آخرون أن يكون سبب سماع الصوت القوي طائرة اخترقت حاجز الصوت.