الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري.. و"السيسي": مخزون القمح يكفي 4 أشهر فقط
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم: إن مخزون القمح يكفي مصر لمدة 4 أشهر فقط، موضحاً أن بلاده تأمل في انتهاء الأزمات قريباً حتى لا ترتفع أسعار النفط أكثر من ذلك.
ومن جهة أخرى، واصل سعر الدولار اليوم في مصر، الارتفاع بقوة في تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة.
واستمر ارتفاع أسعار باقي العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية، والخاصة بمصر، لتزيد قيمتها بنسب تقترب من زيادة قيمة سعر الدولار في مصر.
وفقد الجنيه المصري، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.
وقفز متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، أمس.
وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.