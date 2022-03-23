الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري.. و"السيسي": مخزون القمح يكفي 4 أشهر فقط

واستمر ارتفاع أسعار باقي العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية، والخاصة بمصر، لتزيد قيمتها بنسب تقترب من زيادة قيمة سعر الدولار في مصر.