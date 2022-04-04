الرئيس الباكستاني يبدأ إجراءات تشكيل الحكومة الانتقالية

وأوضح الرئيس علوي في المذكرة أنه في حال عدم اتفاق المذكورين على اسم الشخص المرشح خلال ثلاثة أيام فإنه سيشكل لجنة برلمانية تشمل 8 أعضاء من الجمعية الوطنية التي تم حلها ومجلس الشيوخ من جانبي الحكومة والمعارضة لانتخاب الشخص المناسب لمنصب رئاسة الوزراء.