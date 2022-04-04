الرئيس الباكستاني يبدأ إجراءات تشكيل الحكومة الانتقالية

بعث الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء عمران خان ورئيس المعارضة في الجمعية الوطنية التي تم حلها مؤخراً شهباز شريف لمطالبتهما بترشيح اسم الشخص المناسب والمتفق عليه من كلا الطرفين لتعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية.
وأوضح الرئيس علوي في المذكرة أنه في حال عدم اتفاق المذكورين على اسم الشخص المرشح خلال ثلاثة أيام فإنه سيشكل لجنة برلمانية تشمل 8 أعضاء من الجمعية الوطنية التي تم حلها ومجلس الشيوخ من جانبي الحكومة والمعارضة لانتخاب الشخص المناسب لمنصب رئاسة الوزراء.
وكان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي قد أعلن أمس الأحد حلّ الجمعية الوطنية والحكومة، وبتوصية من رئيس الوزراء عمران خان، استعداداً لعقد انتخابات مبكرة خلال 90 يوماً.
كما أصدر الرئيس الباكستاني مرسوماً رئاسياً يقضي باستمرار عمران خان في منصبه رئيساً للوزراء إلى أن يتم تعيين رئيس وزراء جديد يرأس الحكومة الانتقالية.