السودان.. مقتل متظاهر بالرصاص في ذكرى فض "اعتصام القيادة"

وتفصيلًا: خرج يوم الجمعة آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، وأكثر من 25 مدينة أخرى، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 التي قُتل فيها أكثر من مئة شخص.