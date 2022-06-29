السوريون والأفغان في مقدمة طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

وأظهر التقرير أنّه تم تقديم نحو 648 ألف طلب لجوء في 2021 إلى دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج وأيسلندا وليشتنشتاين، أي ما يمثّل زيادة بمقدار الثلث خلال عام وعودة إلى المستوى الذي كان عليه عدد طلبات اللجوء في 2018 أي قبل ظهور جائحة كوفيد-19 التي انخفض خلالها عدد هذه الطلبات.