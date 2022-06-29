السوريون والأفغان في مقدمة طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى الدول الأوروبية بنسبة الثلث في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، من دون احتساب الـ3.4 ملايين لاجئ أوكراني الذين تدفّقوا على الاتحاد الأوروبي هذا العام، ويتمتّعون فيه بوضع خاص، وفقًا لتقرير صدر الثلاثاء عن الوكالة الأوروبية للجوء.
وخلال عرضها التقرير السنوي، أوضحت المديرة العامة للوكالة نينا غريغوري أنّ "هناك ثلاثة دوافع رئيسية لازدياد هذه الأعداد: استغلال المهاجرين من قبل النظام البيلاروسي، ووصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان في الصيف الماضي، وبالطبع الحرب في أوكرانيا".
وأظهر التقرير أنّه تم تقديم نحو 648 ألف طلب لجوء في 2021 إلى دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج وأيسلندا وليشتنشتاين، أي ما يمثّل زيادة بمقدار الثلث خلال عام وعودة إلى المستوى الذي كان عليه عدد طلبات اللجوء في 2018 أي قبل ظهور جائحة كوفيد-19 التي انخفض خلالها عدد هذه الطلبات.
وتصدّر قائمة طالبي اللجوء السوريون (117 ألف طلب) يليهم الأفغان (102 ألف) والعراقيون (30 ألفًا) والباكستانيون والأتراك (25 ألفًا على حد سواء) والبنغلادشيون (20 ألفًا).