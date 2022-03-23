الشهيد "جواس".. خاض 6 حروب ضد الحوثي وقتل مؤسس الميليشيات بمسدسه الشخصي

ارتبط اسم اللواء ثابت مثنى جواس بمعارك عدة، خاضها الجيش اليمني ضد الحوثيين بين عامَيْ 2004 و2010، أهمها المعركة الأولى التي قُتل فيها حسين بدر الدين الحوثي، أحد أبرز القادة التاريخيين للجماعة، بمسدسه الشخصي.
ويعد اللواء ركن جواس، الذي استُشهد اليوم الأربعاء في تفجير إرهابي حوثي، أحد أبرز قادة القوات الحكومية اليمنية التي تقاتل الحوثيين منذ منتصف 2014.
وخاض اللواء جواس ست حروب ضد ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، ويُنسب له الإجهاز على مؤسس الميليشيا حسين الحوثي شمال البلاد؛ وهو ما يؤكد أن الميليشيا الإرهابية هي المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية اليوم.
ووفقًا لأنباء يمنية فإن حادث استشهاد جواس وقع بالمدينة الخضراء في الخط الرابط بين محافظتَيْ عدن ولحج.
وكان الرئيس اليمني قد عيَّن اللواء محمد جواس قائدًا لقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن.