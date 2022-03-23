الشهيد "جواس".. خاض 6 حروب ضد الحوثي وقتل مؤسس الميليشيات بمسدسه الشخصي

ارتبط اسم اللواء ثابت مثنى جواس بمعارك عدة، خاضها الجيش اليمني ضد الحوثيين بين عامَيْ 2004 و2010، أهمها المعركة الأولى التي قُتل فيها حسين بدر الدين الحوثي، أحد أبرز القادة التاريخيين للجماعة، بمسدسه الشخصي.