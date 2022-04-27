الصحة العالمية تقيّم خطر انتشار فاشية السالمونيلا التيفية في العالم بالمتوسط

كما دعت البلدان التي لا تتمتع بالقدرات الكافية لتتبع التسلسل الجيني للسالمونيلا التيفية أن تتأهب وتقوم بالتحري عن الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية، خاصة الإصابات المقاومة لعقاقير الكانامايسين / الجنتاميسين ، وتريميثوبريم أو الكورتيموكسازول والكلورامفينيكول، وعدم علاج الإصابات الخفيفة لدى الأفراد الأصحاء بالمضادات الحيوية لتجنب ظهور سلالات مقاومة؛ مما قد يؤدي لاحقًا إلى أن يصبح الدواء غير فعال، وعلاج الحالات الشديدة باستبدال الكهارل لتوفير الإلكتروليتات مثل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد المفقودة عبر القيء والإسهال.