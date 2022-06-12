الصين: ترسانتنا النووية للدفاع عن النفس.. لن نكون البادئين باستخدامها

وردًّا على سؤال حول تقارير في العام الماضي، تحدثت عن بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ نووية جديدة في شرق الصين، وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، اليوم الأحد، إن بكين "تتبع دائمًا مسارًا مناسبًا لتطوير القدرات النووية لحماية بلادنا".