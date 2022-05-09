القضاء الفرنسي يقضي بسجن رئيس الوزراء الأسبق "فيون" 4 سنوات

ولم يكن "فيون" (68 عاماً) وزوجته البريطانية بينيلوب (66 عاماً)؛ اللذان أنكرا منذ البداية وجود وظائف وهمية، حاضرين عند صدور القرار، و تغيب عن الجلسة أيضاً النائب السابق لـ"فيون"، مارك جولو (54 عاماً).

وانعكست هذه القضية سلباً على حملة "فيون" الرئاسية، الذي كان في البداية المرشح الأوفر حظاً، ولكن هزم في الدورة الأولى من الاقتراع.

وعوقب "فيون" بين 2007 و2012 بدفع غرامة مقدارها 375 ألف يورو، ومنع من الترشح لفترة 10 سنوات.