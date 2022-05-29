القوات المسلحة المصرية: قضينا على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة بسيناء

وأضافت القوات المسلحة المصرية أنه: في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة المصرية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عدد 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عُثِر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقاذفات والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.