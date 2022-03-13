"الكرملين": ربما يكون هناك لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي

وقال بيسكوف: "لا أحد يستثني احتمال عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، إلا أنه من الضروري قبل ذلك أن يكون واضحًا ومحددًا ما الذي ستُجرى مناقشته بين الزعيمين، وما هي النتائج التي يمكن التوصل إليها؟".