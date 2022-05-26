النائب العام الفلسطيني: إسرائيل قتلت شيرين أبو عاقلة برصاصة بها جزء خارق للدروع

وأضاف "الخطيب" خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران في اتجاه الصحفيين وبينهم شيرين أبو عاقلة دون أي تحذير مسبق، وأن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص عليها وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب من موقع وجود الصحفيين في مخيم جنين.