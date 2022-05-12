النمسا تفكك شبكة هربت أكثر من 36 ألف سوري إلى أوروبا

اعتقلت الشرطة النمساوية أفراد شبكة هرّبت عشرات آلاف السوريين، الذين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقًا في شاحنة صغيرة العام الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس).