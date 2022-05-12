النمسا تفكك شبكة هربت أكثر من 36 ألف سوري إلى أوروبا

اعتقلت الشرطة النمساوية أفراد شبكة هرّبت عشرات آلاف السوريين، الذين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقًا في شاحنة صغيرة العام الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس).
وأوضح وزير الداخلية غيرهارد كارنر، أنه قبض على 205 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشبكة، في وسط وشرق أوروبا، كما صودرت 80 عربة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن 92 من مجموع الاعتقالات نفذت في النمسا، والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.
وبين "كارنر" أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية.
ويعتقد المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي، أن المجموعة هربت أكثر من 36,100 شخص، بينهم أطفال من المجر إلى النمسا.