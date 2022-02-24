الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من احتمال تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للخطر

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تتابع بقلق بالغ الوضع في أوكرانيا، داعيًا إلى اعتماد أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يعرض المنشآت النووية في البلاد للخطر.

وقال غروسي في بيان صحفي الخميس إنه تماشيًا مع التفويض الممنوح لها؛ فإن الوكالة مهتمة بشكل خاص بسلامة وأمان محطات الطاقة النووية وغيرها من المرافق ذات الصلة بالطاقة النووية.

وجاء في البيان أن السلطات الأوكرانية المختصة أبلغت الوكالة في وقت سابق أنها تحافظ على سلامة محطات الطاقة النووية التشغيلية في البلاد، مؤكدةً أنها تعمل حاليًا بأمان.