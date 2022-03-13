اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف احتكار إمدادات النفط والغاز

وأضاف بأن الإحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال عام 2021، البالغ (26.687) مقطورة، جرى توزيع (11.948) مقطورة للمحافظات المحررة، و(14.739) مقطورة لمناطق سيطرة الحوثي، بما يعادل (32.444.336) أسطوانة غاز، وبنسبة 55 في المئة من إجمالي الإنتاج.