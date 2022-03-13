اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف احتكار إمدادات النفط والغاز

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.
وأوضح "الإرياني" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، واختلاق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء، وتمويل مجهودها الحربي.
وأضاف بأن الإحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال عام 2021، البالغ (26.687) مقطورة، جرى توزيع (11.948) مقطورة للمحافظات المحررة، و(14.739) مقطورة لمناطق سيطرة الحوثي، بما يعادل (32.444.336) أسطوانة غاز، وبنسبة 55 في المئة من إجمالي الإنتاج.
وأكد حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين كافة دون تفرقة، وفي مقدمتها النفط والغاز، وفي المقابل تحتكر ميليشيا الحوثي تجارتها، وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.