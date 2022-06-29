بالقطار وقادماً من بولندا.. أول زعيم آسيوي يصل كييف منذ بدء الحرب

قادماً من بولندا على متن قطار، وصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى كييف اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت إدارة الرئيس الإندونيسي، في بيان، إن "الرئيس ويدودو وعقيلته وصلا من بولندا إلى كييف على متن قطار خاص".
وجاء في البيان أن "رئيس الدولة سيلتقي زيلينسكي بعد الظهر. إضافة إلى ذلك، سيزور مع زوجته مدينة إيربين، وعدداً من المؤسسات الطبية".
وأضاف، وفق "روسيا اليوم"، أن ويدودو، الذي أصبح أول زعيم آسيوي يزور كييف منذ فبراير، "سلّم شحنة إنسانية إلى أوكرانيا".
ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الإندونيسي، الذي يرأس مجموعة العشرين هذا العام، في كييف إمكانية استئناف محادثات السلام، وكذلك احتمالات فتح ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وكجزءٍ من جولته الخارجية، سيزور ويدودو موسكو أيضاً، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الخميس.